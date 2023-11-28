شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الأهلي يُصافحون مؤمن زكريا فى مباراة الأهلى وسموحة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباراة الاهلي وسموحة التي أقيمت مساء اليوم ،الثلاثاء، في بطولة الدوري الممتاز وأنتهت بالتعادل السلبي حضور مؤمن زكريا نجم الأهلي السابق الذي يتواحد ضمن الجهاز الفني لفريق سموحة وحرص نجوم القلعة الحمراء على مُصافحة زكريا ونجله خلال تواجدهما على دكة البدلاء.



الشحات مع مؤمن زكريا



الشناوي وزكريا



الشناوي ومؤمن زكريا



امام عاشور ومؤمن زكرياا



امام عاشور مع مؤمن زكريا



خالد بيبو مع مؤمن زكريا



عمرو السولية مع مؤمن زكريا



كريم فؤاد مع مؤمن زكريا



كوكا مع مؤمن زكريا



كولر مع مؤمن زكريا



محمد عبد المنعم مع مؤمن زكريا



مصطفى شوبير مع مؤمن زكريا



معلول مع مؤمن زكريا



مؤمن زكريا وابنه من مباراة الاهلي وسموحة



نجوم الاهلي مع مؤمن زكريا

وواصل الأهلي نزيف النقاط للمباراة الثانية على التوالي حيث تعادل مع سموحة سلبياً خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري "دوري nile" ، وبذلك يفقد الأهلي نقطتين للمباراة الثانية توالياً بعدما خسر نقطتين في مباراة الجونة التي أقيمت قبل فترة التوقف الدولي الأخيرة وانتهت بالتعادل 1/1.

وأدار مباراة الأهلي وسموحة الليلة ، الحكم الدولى محمد عادل وتواجد محمد الحنفى كحكم الفيديو وساعده محمود أبو الرجال حكم مساعد فيديو.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلى إلى 14 نقطة ويحتل المركز الثاني في جدول الدوري خلف بيراميدز المُتصدر بـ16 نقطة بعدما فاز الأخير على الاسماعيلي 2/1 عصر اليوم ،الثلاثاء ، فيما يحتل سموحة المركز العاشر برصيد 9 نقاط.

وضم تشكيل الأهلي للمباراة ، كلاً من : محمد الشناوي ، رامي ربيعة ، محمد عبد المنعم ، أكرم توفيق ، علي معلول ، كريم فؤاد ، إمام عاشور ، محمد مجدي أفشة ، مروان عطية ، حسين الشحات وصلاح محسن.

فيما ضم تشكيل سموحة ، كلاً من : الهاني سليمان ، أحمد حكم ، حسين فيصل ، محمود وحيد ، إسلام جابر ، حسام حسن ، محمد مصطفى ميدو ، أحمد خالد ، طارق علاء ، عمرو قلاوة و دوكوا دودو.

الشوط الأول

بدأت المباراة بشكل هادئ من جانب الفريقين ولم تشهد إثارة من الأهلي وسموحة طوال أول 15 دقيقة وغابت الخطورة على حارسي المرمى قبل أن يُسدد حسين فيصل كرة ضعيفة أمسك بها محمد الشناوي بشكل جيد.

فرض الاهلي سيطرته على المباراة بفضل انطلاقات افشة وامام عاشور والشحات ومرر الاخير كرة عرضية من ناحية اليسار لكن محمود وحيد لاعب سموحة ابعدها قبل ان تصل الكرة إلى رأس كريم فؤاد لتضييع فرصة خطرة للأهلي.

السيطرة الاهلاوية فرضت نفسها على المباراة في ظل اعتماد سموحة على الهجمات المرتدة ولعب افشة مع امام عاشور جملة رائعة قبل ان يتدخل دفاع سموحة وينقذ الموقف.

ونال محمود وحيد بطاقة صفراء في الدقيقة 43 للخشونة مع كريم فؤاد ،وتواصل الاداء الهجومي من الاهلي والدفاعي من سموحة الى ان ينتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي.