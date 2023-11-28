شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى بعد مباريات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الثلاثاء 28 / 11 / 2023 ، مباراتان ضمن منافسات الأسبوع السابع من عمر الدورى المصرى "دورى NILE" جمعت بين بيراميدز والإسماعيلى وانتهت لصالح الفريق السماوى بهدفين مقابل هدف، والأهلى وسموحه وانتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين . ويستمر الأنجولى مابولوو مهاجم الاتحاد السكندري على صدارة ترتيب دورى NILE برصيد 6 أهداف، وجاء ترتيب الهدافين كالتالي: - جوب مابولولو الاتحاد السكندري 6 - أحمد بلحاج الجونة 6 - حسام أشرف 5 - مصطفى عبد الرؤوف زيكو زد اف سي 5 - أحمد قندوسي سيراميكا كليوباترا 5 - بيرسي تاو الأهلي 4 - جوزيف أوشايا المقاولون العرب 3 - فادي فريد سموحة 3 اسامة فيصل البنك الأهلي 3 فيستون كالالا مايلي بيراميدز 3 أحمد سيد زيزو الزمالك 3

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