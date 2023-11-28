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جدول ترتيب هدافى الدورى بعد مباريات اليوم

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القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الثلاثاء 28 / 11 / 2023 ، مباراتان ضمن منافسات الأسبوع السابع من عمر الدورى المصرى "دورى NILE" جمعت بين بيراميدز والإسماعيلى وانتهت لصالح الفريق السماوى بهدفين مقابل هدف، والأهلى وسموحه وانتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين . 

ويستمر الأنجولى مابولوو مهاجم الاتحاد السكندري على صدارة ترتيب دورى NILE برصيد 6 أهداف، وجاء ترتيب الهدافين كالتالي:

- جوب مابولولو الاتحاد السكندري     6

- أحمد بلحاج الجونة 6 

- حسام أشرف 5 

- مصطفى عبد الرؤوف زيكو  زد اف سي    5

- أحمد قندوسي سيراميكا كليوباترا    5

- بيرسي تاو الأهلي  4

- جوزيف أوشايا المقاولون العرب     3

- فادي فريد  سموحة         3

اسامة فيصل البنك الأهلي   3

فيستون كالالا مايلي بيراميدز        3

أحمد سيد زيزو الزمالك 3

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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