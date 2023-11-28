شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 28/11/2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 28/11/2023 الكثير من الاخبارو الأحداث الرياضية الهامة ، على رأسها ، قائمة الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر.. عودة محمود علاء واستمرار غياب جمعة، والأهلى يتعادل أمام سموحة ويبقى خلف بيراميدز متصدر دورى nile، وبيراميدز يهزم الإسماعيلى بثنائية ويتصدر ترتيب دورى nile مؤقتا .
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن القائمة التي ستخوض مباراة مودرن فيوتشر المقرر لها غداً الأربعاء باستاد السلام،
بيراميدز يهزم الإسماعيلى بثنائية ويتصدر ترتيب دورى nile مؤقتا
حقق بيراميدز الفوز على نظيره الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الدفاع الجوى
أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة فيوتشر و الزمالك إلى الحكم طارق مجدي في اللقاء المقرر له السابعة مساء غدًا الأربعاء بإستاد السلام ضمن مواجهات الجولة السابعة للدوري الممتاز.
وصول بعثة سوار الغينى إلى القاهرة استعدادا لمواجهة الزمالك فى الكونفدرالية
شوبير:محمد عبد المنعم يبحث عن عرض أوروبى للرحيل عن الأهلى
أكد الإعلامى أحمد شوبير أن محمد عبد المنعم لاعب الأهلى لديه حلم وهو الاحتراف في أوروبا ، ولن يتنازل عن حلمه .
يستضيف استاد السلام مباريات فريق الزمالك المقبلة فى مسابقة الدورى المصرى "دورى NILE "، بسبب غلق استاد القاهرة لمدة شهر والذى كان يستقبل مباريات الفريق الأبيض طوال الفترة الماضية.
اتحاد الكرة يستقر على إسناد مباريات كأس السوبر لحكام مصريين
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