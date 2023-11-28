شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 28/11/2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 28/11/2023 الكثير من الاخبارو الأحداث الرياضية الهامة ، على رأسها ، قائمة الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر.. عودة محمود علاء واستمرار غياب جمعة، والأهلى يتعادل أمام سموحة ويبقى خلف بيراميدز متصدر دورى nile، وبيراميدز يهزم الإسماعيلى بثنائية ويتصدر ترتيب دورى nile مؤقتا .

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن القائمة التي ستخوض مباراة مودرن فيوتشر المقرر لها غداً الأربعاء باستاد السلام،

بيراميدز يهزم الإسماعيلى بثنائية ويتصدر ترتيب دورى nile مؤقتا

حقق بيراميدز الفوز على نظيره الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الدفاع الجوى أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة فيوتشر و الزمالك إلى الحكم طارق مجدي في اللقاء المقرر له السابعة مساء غدًا الأربعاء بإستاد السلام ضمن مواجهات الجولة السابعة للدوري الممتاز. طارق مجدى حكماً لمباراة فيوتشر و الزمالك

وصول بعثة سوار الغينى إلى القاهرة استعدادا لمواجهة الزمالك فى الكونفدرالية

وصلت إلى القاهرة اليوم الثلاثاء بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي سوار الغيني استعداداً لمواجهة الزمالك يوم 3 ديسمبر المقبل في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وكان في استقبال البعثة مسؤولي العلاقات العامة بالنادي.

شوبير:محمد عبد المنعم يبحث عن عرض أوروبى للرحيل عن الأهلى

أكد الإعلامى أحمد شوبير أن محمد عبد المنعم لاعب الأهلى لديه حلم وهو الاحتراف في أوروبا ، ولن يتنازل عن حلمه .