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الأهلى يهزم الزمالك فى قمة محترفى اليد وينفرد بالصدارة

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القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 25/24، فى قمة الجولة الـ 15 بختام الدور الأول بدورى المحترفين للموسم المحلى 2023 / 2024  على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

 

و إنتهى الشوط الأول بنتيجة 13/11 لصالح الأهلي ، وبهذا الفوز واصل الأهلى  تصدر ترتيب المحترفين برصيد 45 نقطة ، ويستعد الفريقان لمواجهة مرتقبة فى السوبر المصرى المقرر له 9 ديسمبر المقبل بدولة الإمارات.

 

 تشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.

 

وشهدت الجولة الـ 14  فوز كل من الأهلى على الطيران بنتيجة41/21 والزمالك على طلائع الجيش بنتيجة 31/24 وسبورتنج على المعادى 27/20 والجزيرة على سموحة 30/25 والبنك الأهلى على العبور 28/ 20.

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