شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الزمالك فى قمة محترفى اليد وينفرد بالصدارة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 25/24، فى قمة الجولة الـ 15 بختام الدور الأول بدورى المحترفين للموسم المحلى 2023 / 2024 على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.
و إنتهى الشوط الأول بنتيجة 13/11 لصالح الأهلي ، وبهذا الفوز واصل الأهلى تصدر ترتيب المحترفين برصيد 45 نقطة ، ويستعد الفريقان لمواجهة مرتقبة فى السوبر المصرى المقرر له 9 ديسمبر المقبل بدولة الإمارات.
تشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.
وشهدت الجولة الـ 14 فوز كل من الأهلى على الطيران بنتيجة41/21 والزمالك على طلائع الجيش بنتيجة 31/24 وسبورتنج على المعادى 27/20 والجزيرة على سموحة 30/25 والبنك الأهلى على العبور 28/ 20.
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