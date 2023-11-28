شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الزمالك فى قمة محترفى اليد وينفرد بالصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 25/24، فى قمة الجولة الـ 15 بختام الدور الأول بدورى المحترفين للموسم المحلى 2023 / 2024 على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

و إنتهى الشوط الأول بنتيجة 13/11 لصالح الأهلي ، وبهذا الفوز واصل الأهلى تصدر ترتيب المحترفين برصيد 45 نقطة ، ويستعد الفريقان لمواجهة مرتقبة فى السوبر المصرى المقرر له 9 ديسمبر المقبل بدولة الإمارات.

تشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.

وشهدت الجولة الـ 14 فوز كل من الأهلى على الطيران بنتيجة41/21 والزمالك على طلائع الجيش بنتيجة 31/24 وسبورتنج على المعادى 27/20 والجزيرة على سموحة 30/25 والبنك الأهلى على العبور 28/ 20.