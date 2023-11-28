شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب دورى NILE بعد مباريات اليوم الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم مباراتين في مستهل لقاءات الجولة السابعة لدورى NILE حيث حقق بيراميدز فوزا غاليا عصر اليوم على حساب الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف ، بينما وقع الأهلى في فخ التعادل أمام سموحه سلبيا .

ترتيب دورى NILEبعد مباريات اليوم

حافظ بيراميدز على صدارة الدورى برصيد 16 نقطة بعد فوزه على الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف ، مستفيدا من تعادل الأهلى سلبيا أمام سموحه الذى رفع رصيده إلى 14 نقطة في وصافة الدورى وأن كان له مباراة مؤجلة أمام بلدية المحلة .