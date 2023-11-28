شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك و مودرن فيوتشر فى دورى نايل Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره مودرن فيونتشر في الجولة السابعة من بطولة دورى نايلnile و المقرر لها غدا الثلاثاء، بإستاد السلام.

موعد مباراة الزمالك و مودرن فيوتشر بالدورى

يلتقى الزمالك مع مودرن فيوتشر في السابعة من مساء اليوم ، حيث من المقرر أن يخوض الأبيض مرانه الأخير باستاد عبد اللطيف أبو رجيلة ثم يعلن معتمد جمال قائمة المباراة التى تدخل معسكرا مغلقا الليلة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك ومودرن فيوتشر

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر فى دوري Nile مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

نتيجة مباراة الزمالك الأخيرة

أخر مباراة خاضها الزمالك كانت أمام أبو سليم الليبى في الجولة الاولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.