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نتائج مباريات اليوم الثلاثاء 28/ 11/ 2023 بدورى Nile

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القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم، الثلاثاء، الموافق 28/ 11/ 2023 مباراتين فى مسابقة دورى nile، فى إطار منافسات الجولة السابعة من عمر المسابقة، حيث استضاف بيراميدز نظيره الإسماعيلى، وإلتقى الأهلى مع سموحة.

 

بيراميدز يهزم الإسماعيلى بثنائية ويتصدر ترتيب دورى nile

حقق بيراميدز الفوز على نظيره الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف في المباراة  التي جمعتهما مساء اليوم  الثلاثاء على ستاد  الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دورىnile .

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الأهلى يتعادل أمام سموحة سلبيا.. وبيراميدز يتصدر دورى nile

واصل الأهلي نزيف النقاط للمباراة الثانية على التوالي حيث تعادل مع سموحة سلبياً خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السابعة من  "دوري nile" ، وبذلك يفقد الأهلي نقطتين للمباراة الثانية توالياً بعدما خسر نقطتين في مباراة الجونة التي أقيمت قبل فترة التوقف الدولي الأخيرة وانتهت بالتعادل 1/1.

 

الأهلى يتعادل أمام سموحة سلبيا.. وبيراميدز يتصدر دورى nile

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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