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شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الثلاثاء 28/ 11/ 2023 بدورى Nile والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم، الثلاثاء، الموافق 28/ 11/ 2023 مباراتين فى مسابقة دورى nile، فى إطار منافسات الجولة السابعة من عمر المسابقة، حيث استضاف بيراميدز نظيره الإسماعيلى، وإلتقى الأهلى مع سموحة.
بيراميدز يهزم الإسماعيلى بثنائية ويتصدر ترتيب دورى nile
حقق بيراميدز الفوز على نظيره الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دورىnile .
الأهلى يتعادل أمام سموحة سلبيا.. وبيراميدز يتصدر دورى nile
واصل الأهلي نزيف النقاط للمباراة الثانية على التوالي حيث تعادل مع سموحة سلبياً خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري "دوري nile" ، وبذلك يفقد الأهلي نقطتين للمباراة الثانية توالياً بعدما خسر نقطتين في مباراة الجونة التي أقيمت قبل فترة التوقف الدولي الأخيرة وانتهت بالتعادل 1/1.
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