شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سموحة: لم أكن أطمع فى الفوز على الأهلي.. كنت أرغب فى التعادل وحصلت عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، عن سعادته بعد تعادل فريقه أمام الأهلي، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

وقال أحمد سامي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إن النادي الأهلي دخل في المباراة متأخرا، وإن فريقه لم يكن لديه شراسة هجومية خلال اللقاء، مضيفا ، في الشوط الثاني لعبنا شوط دفاعي بحت من أجل غلق الثغرات، وتغييرات الأهلي لم تحدث أي نتيجة.

وتابع مدرب سموحة: "في الشوط الثاني كنت أرغب في حصد نقطة وحصلت عليها ، خاصة أن الأهلي فريق صعب وليس معني أني حصلت على نقطة أن الأهلي ليس صعبا، التفاصيل الصغيرة تستطيع تحقق الفوز عليه".

وواصل مدرب سموحة: "الأهلي ينتظر الأخطاء حين يفقد الحلول وهذا ما أبلغت اللاعبين به والحمد لله أخطاء لاعبي دفاع سموحة لم تكن كثيرة".

وأضاف : "الأهلي كان عامل ضغط كبير جدا لذلك لم يكن لدي حرية اللعب على المرتدات، ولم أكن أطمع في الفوز على الأهلي كنت أرغب في التعادل وحصلت عليه."

واصل الأهلي نزيف النقاط للمباراة الثانية على التوالي حيث تعادل مع سموحة سلبياً خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري "دوري nile" ، وبذلك يفقد الأهلي نقطتين للمباراة الثانية توالياً بعدما خسر نقطتين في مباراة الجونة التي أقيمت قبل فترة التوقف الدولي الأخيرة وانتهت بالتعادل 1/1.

وأدار مباراة الأهلي وسموحة الليلة ، الحكم الدولى محمد عادل وتواجد محمد الحنفى كحكم الفيديو وساعده محمود أبو الرجال حكم مساعد فيديو.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلى إلى 14 نقطة ويحتل المركز الثاني في جدول الدوري خلف بيراميدز المُتصدر بـ16 نقطة بعدما فاز الأخير على الاسماعيلي 2/1 عصر اليوم ،الثلاثاء ، فيما يحتل سموحة المركز العاشر برصيد 9 نقاط.