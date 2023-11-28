شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعيد كهربا محليا بعد انتهاء الإيقاف.. عقب التعادل مع سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود محمود كهربا، لاعب الأهلى للمشاركة في مباريات فريقه المحلية بعد انتهاء إيقافه لمدة 6 مباريات ببطولة الدوري، حيث كانت مباراة سموحة التي أُقيمت مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري والتي إنتهت بالتعادل السلبي هي الأخيرة لفترة إيقاف اللاعب محلياً.

وكان اتحاد الكرة قد قرر تطبيق عقوبة لجنة الانضباط على محمود كهربا بعد تخفيفها لإيقافه 6 مباريات بدلاً من 12 مباراة، في مسابقة الدوري العام الجديد 2023 _ 2024 فقط.

وغاب كهربا عن المشاركة فى المباريات الستة للأهلى فى الدوري أمام المصري والإسماعيلي والمقاولون وسيراميكا والجونة وسموحة.

في وقت سابق ، احتفل واصل كهربا بهدفه الذي سجله فى شباك فريق ميدياما الغاني، فى أولى مباريات المارد الأحمر بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونشر كهربا لاعب فيدو عبر حسابه الرسمي على "تويتر" يوثق فيه لحظة احتفاله بالهدف مع إمام عاشور لاعب الأهلي على طريقة "رقصة الحرية"، دعماً لأهالي فلسطين، وعلق "الفولت العالي": "‎رقصة أصحاب الأرض.. فلتحيا فلسطين".