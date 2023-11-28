شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الثلاثاء 28 / 11 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى الثلاثاء 28 / 11 / 2023 العديد من الأخبار الهامة على رأسها تعادل الفريق الكروى الأول أمام سموحة سلبيا فى الجولة السابعة من مسابقة دورى NILE، ليفقد الفريق الأحمر نقطتين ثمينتين فى سباق الصدارة نحو المحافظة على لقب الدورى.

الأهلى يتعادل أمام سموحة سلبيا.. وبيراميدز يتصدر دورى nile

واصل الأهلي نزيف النقاط للمباراة الثانية على التوالي حيث تعادل مع سموحة سلبياً خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري "دوري nile" .

الأهلى يهزم الزمالك فى قمة محترفى اليد وينفرد بالصدارة

فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 25/24، فى قمة الجولة الـ 15 بختام الدور الأول بدورى المحترفين للموسم المحلى 2023 / 2024 على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.