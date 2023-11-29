مدافع سموحة: التعادل مع الأهلي مكسب لنا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد حكم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، أن التعادل أمام النادي الأهلي، يعتبر دفعة قوية لفريقه في الدوري المصري، والرغبة في تحقيق مركز متقدم.

وتابع حكم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الحمد لله نجحنا في تحقيق التعادل مع أكبر أندية إفريقيا، والتعادل أمامه مكسب".

وأضاف: "الخروج بهذه النتيجة جاء تكليل لجهودنا داخل الملعب، ونجحنا في السيطرة على الكرة أغلب فترات المباراة، وأغلقنا مفاتيح لعب الأهلي حسب تعليمات أحمد سامي المدير الفني".

واختتم: "استغلينا غيابات الأهلي المتعددة وأبرزهم كهربا وبيرسي تاو، وطموحنا هذا الموسم هو تحقيق مركز متقدم، وأملك عروض للرحيل ولكن لن أرحل سوى بأمر النادي".

