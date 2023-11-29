نجم الأهلي السابق: كولر (متوتر).. والتحكيم مفيهوش مشاكل

ياسر رشاد - القاهرة - يرى مختار مختار نجم الأهلي السابق أن كثرة التغييرات التي يقوم بها مارسيل كولر مدرب الفريق الحالي في التشكيل يؤثر سلبا على أداء الأهلي.

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قال مختار مختار في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كثرة التغييرات التي يقوم بها مارسيل كولر في تشكيل الأهلي أثرت سلبا على الفريق، بجانب ضغط المباريات"

وأضاف: "الأهلي جاله أمام سموحة 15 ركنية، كلهم عدوا بشكل سلبي، عكس السنة اللي فاتت الكرات الثابتة كانت خطيرة جدا بالنسبة للأهلي"

وواصل: "الطريقة اللي بيلعب بيها الأهلي الكرات الثابتة هذا الموسم طريقة واحدة"

واختتم: "الأهلي لما خسر بطولتين مع مارسيل كولر، خلى في توتر عند المدرب، والتحكيم مكانش فيه مشاكل في مباراة سموحة"

