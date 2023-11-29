أحمد سامي: لم أطمع في الفوز أمام الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، أنه لم يطمع في تحقيق الفوز أمام النادي الأهلي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتابع سامي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90"على قناة النهار: "نجحنا في إغلاق مفاتيح لعب الأهلي، وكنت قلق طوال المباراة".

وأضاف أحمد سامي: "فترة التوقف الدولي لعبنا عدة مباريات ودية، والتعادل مكافأة للاعبين على جهدهم طوال الفترة الماضية والنقطة ستدفعنا للأمام".

واستطرد: "الأهلي يختلف عن الموسم الماضي، بأن جماعيته تأثرت عن الموسم الماضي رغم إمكانيات اللاعبين الفردية، وإمام عاشور وحسين الشحات ثنائي لهم ثقلهم داخل الملعب".

واختتم عن انتقاد كولر لطريقة سموحة والاعتماد على 9 لاعبين: "بقول للمدرب السويسري أمام الجميع تولي قيادة سموحة والعب مباراة أمام الأهلي وسوف نرى طريقتك أمام لاعبيه، ولو مكاني هيلعب بالطريقة الدفاعية".