برشلونة يقلب الطاولة على بورتو ويتأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد غياب عامين

نجح فريق برشلونة الإسباني في قلب الطاولة على نظيره بورتو، وحجز بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد غياب دام لمدة عامين.

وحقق برشلونة الفوز على بورتو بنتيجة هدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهم مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وتأهل نادي برشلونة إلى الأدوار الإقصائية في دوري الأبطال للمرة الأولى منذ موسم 2020/21، ليكون التأهل التاريخي رقم 23 بالنسخة الحديثة.

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وافتتح فريق بورتو أهداف المباراة في الدقيقة 30، عن طريق لاعبه بيبي، وبعد دقيقتين نجح جواز كانسيلو، في خطف التعادل لـ برشلونة.

وفي الشوط الثاني تمكن جواو فيليكس، في الدقيقة 57، تسجيل الهدف الثاني لصالح برشلونة.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد برشلونة إلى 12 نقطة في صدارة جدول ترتيب المجموعة، يليه فريق بورتو برصيد 9 نقاط في الوصافة.