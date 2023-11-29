دوري أبطال أوروبا.. باريس سان جيرمان يقتنص التعادل من نيوكاسل في الوقت القاتل

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة (1-1) مباراة باريس سان جيرمان أمام ضيفه نيوكاسل (1-1)، والتي جمعت بين الفريقين مساء السوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

تقدم نيوكاسل بهدف ألكسندر إيزاك في الدقيقة 24، قبل أن يدرك كيليان مبابي التعادل للعملاق الباريسي في الدقيقة 98 من ركلة جزاء.

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بهذه النتيجة رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 7 نقاط، في المركز الثاني، خلف بوروسيا دورتموند، الذي حجز بطاقة التأهل الأولى برصيد 10 نقاط.

بينما وصل رصيد نيوكاسل إلى 5 نقاط في المركز الثالث، ليتأجل حسم البطاقة الثانية للجولة الأخيرة، عندما يحل باريس ضيفا على دورتموند، ويلعب ميلان ضد نيوكاسل في إنجلترا.