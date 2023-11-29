رئيس سموحة يتهم نجم الأهلي بالتعالي والغرور

وجه محمد فرج عامر رئيس سموحة، اتهامًا إلى نجم الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي بعد التعادل في الدوري المصري.

وتعادل فريق الاهلي مع نظيره سموحة سلبيًا دون أهداف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة بمسابقة الدوري الممتاز.

وقال عامر في تصريحات تليفزيونية: “حسين الشحات كان في قمة مستواه مع نهاية الموسم الماضي، ولكنه لم يقدم نفس المستوى حاليا”.

وأشار إلى أن لاعب الاهلي كان يسدد الكرة الموسم الماضي من الخارج كثيرا، ولكنه أصبح يتعالى عليها بشكل واضح”.

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وأوضح: “الاهلي يحتاج إلى لاعبين سوبر في الخط الهجومي، في مراكز رأس الحربة وصانع الألعاب رقم 10”.

وواصل: “الاهلي لم يوفق في التعاقد مع رأس حربة قوي، ومحمد مجدي أفشة لا يقدم المستوى المأمول عندما يشارك كلاعب أساسي عكس بديل”.

وأردف: “غياب بيرسي تاو عن الاهلي كان مؤثر للغاية، وكهربا لاعب مهم ويعطي روح كبيرة لزملائه، موضخا أن معلول تم الضغط عليه بقوة من جانب طارق علاء مدافع سموحة”.

واختتم: “الاهلي يحتاج لـ 2 لاعبين سوبر، في مركز 9 و 10 من أجل تقوية الخط الهجومي”.