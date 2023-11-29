المتأهلون إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.. 6 مقاعد شاغرة

حسمت 10 أندية تأهلها رسميًا إلى دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024، بعد مرور 5 جولات من منافسات البطولة.

وشهدت الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا، والتي انطلقت مساء الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر الجاري، منافسات قوية، حيث أقيمت 8 مباريات.

وسيتم استكمال مباريات الجولة الخامسة مساء اليوم الأربعاء، على أن تقام مواجهات آخر الجولات خلال الأيام القادمة، حيث يتبقى 6 مقاعد شاغرة.

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والتحقت أندية بوروسيا دورتموند، لاتسيو، برشلونة، أتلتيكو مدريد، بركب المتأهلين إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء أمس الثلاثاء.

ومن المقرر أن تنتهي مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا يوم 13 ديسمبر 2023، على أن يتم إقامة قرعة دور الـ16، يوم الاثنين 18 ديسمبر 2023، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة.

المتأهلون إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

1-بايرن ميونخ – المجموعة الأولى.

2- ريال مدريد – الثالثة.

3- ريال سوسيداد- الرابعة.

4- إنتر ميلان – الرابعة.

5- أتلتيكو مدريد – الخامسة

6- لاتسيو – الخامسة.

7- بوروسيا دورتموند- السادسة.

8- مانشستر سيتي – السابعة.

9- لايبزيج- السابعة.

10- برشلونة – الثامنة.