مانشستر سيتي يقلب تأخره لفوز مثير على لايبزيج بـ دوري أبطال أوروبا

قلب مانشستر سيتي اليوم الثلاثاء تأخره بهدفين إلى فوز مثير “ريمونتادا” على لايبزيج الألماني بنتيجة (3-2)، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الخامسة من المجموعة السابعة من دور مجموعاتدوري أبطال أوروبا.

وافتتح لايبزيج أهدافه في الدقيقة 13 عن طريق لويس أوبيندا، قبل أن يعود نفس اللاعب ليضيف الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 33.

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ومع انطلاق الشوط الثاني، كتب المهاجم النرويجي اسمه مجدداً في سجل هدافي دوري الأبطال، بعد أن قلص النتيجة لمانشستر سيتي في الدقيقة 54، قبل أن يعدل الكفة الدولي الإنجليزي فيل فودين في الدقيقة 70.

واختتم المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز مهرجان أهداف بطل “الثلاثية” التاريخية في الدقيقة 87.

وبهذه النتيجة، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 15 نقطة في صدارة المجموعة السابعة بالعلامة الكاملة، فيما تجمد رصيد لايبزيغ عند النقطة 10.