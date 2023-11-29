9 أندية تودع دوري أبطال أوروبا رسميًا

يقدم لكم موقع “كورة 365″، الأندية التي ودعت بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024، من دور المجموعات بشكل رسمي، قبل نهاية جولة من المنافسات.

وخرجت 9 أندية بشكل رسمي من الصراع على بطاقات التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024، بعدما استقرت في مراكز متأخرة في المجموعات.

المودعون من دوري أبطال أوروبا

1- يونيون برلين – في قاع المجموعة الثالثة برصيد نقطة.

2- ريد بول سالزبورج – ثالث المجموعة الرابعة بـ3 نقاط.

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3- بنفيكا – متذيل الرابعة بدون نقاط.

5- فيبنورد – ثالث الخامسة بـ 6.

6- سيلتك – في قاع الخامسة بنقطة.

7-يونج بويز – ثالث السابعة بـ4.

8- النجم الأحمر – متذيل السابعة بـ1.

9 – أنتويرب – متذيل الثامنة بدون نقاط.

ومن المقرر أن تنتهي مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا يوم 13 ديسمبر 2023، على أن يتم إقامة قرعة دور الـ16، يوم الاثنين 18 ديسمبر 2023، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة.