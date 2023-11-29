فوز الهلال وهزيمة العين.. نتائج مباريات دوري أبطال آسيا اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:
استأنفت مباريات الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا، اليوم الثلاثاء، وشهدت 8 مواجهات أبرزها مباراة الهلال السعودي ضد نافباخور.
نرصد نتائج مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا:
كاواساكي - جوهور، 5-0 لصالح كاواساكي
انشيون - يوكوهاما مارينوس، 2-1 لصالح انشيون
باثوم يونايتد - أولسان، 3-1 لصالح أولسان
شاندونج تايشان - كايا، 6-1 لصالح شاندونج
نافباخور - الهلال، 2-0 لصالح الهلال
الفيحاء - نادي أهال، 3-1 لصالح الفيحاء
نساجي - مومباي سيتي، 2-0 لصالح نساجي
العين - باختاكور، 3-1 لصالح باختاكور
اقرأ أيضًا:
فلاش باك.. عندما حرم الأهلي سموحة من تحقيق إنجاز تاريخي بسبب فارق
الزمالك يعلن جاهزية علاء وجمعة لمباراة فيوتشر
"مش أخلاقي".. حازم إمام يكشف موقف عودة ثلاثي المنتخب المعاقب