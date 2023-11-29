فوز الهلال وهزيمة العين.. نتائج مباريات دوري أبطال آسيا اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

استأنفت مباريات الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا، اليوم الثلاثاء، وشهدت 8 مواجهات أبرزها مباراة الهلال السعودي ضد نافباخور.

نرصد نتائج مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا:

كاواساكي - جوهور، 5-0 لصالح كاواساكي

انشيون - يوكوهاما مارينوس، 2-1 لصالح انشيون

باثوم يونايتد - أولسان، 3-1 لصالح أولسان

شاندونج تايشان - كايا، 6-1 لصالح شاندونج

نافباخور - الهلال، 2-0 لصالح الهلال

الفيحاء - نادي أهال، 3-1 لصالح الفيحاء

نساجي - مومباي سيتي، 2-0 لصالح نساجي

العين - باختاكور، 3-1 لصالح باختاكور

اقرأ أيضًا:

فلاش باك.. عندما حرم الأهلي سموحة من تحقيق إنجاز تاريخي بسبب فارق

الزمالك يعلن جاهزية علاء وجمعة لمباراة فيوتشر

"مش أخلاقي".. حازم إمام يكشف موقف عودة ثلاثي المنتخب المعاقب