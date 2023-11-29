قبل الديربي.. رونالدو يغيب عن تدريبات النصر وهذا موقفه من مباراة الهلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي للإصابة خلال مباراة الفريق ضد برسبوليس الإيراني، أمس في دوري أبطال آسيا.

وغادر رونالدو المباراة في الدقيقة 78 بعد اصطدام مع حارس مرمى الفريق الإيراني.

وغاب رونالدو عن تدريبات النصر اليوم استعدادا للديربي ضد الهلال، يوم الجمعة المقبل، في الدوري السعودي.

وأشارت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية إلى أن إصابة رونالدو لن تعيق مشاركته في الديربي.

وعلق لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر على إصابة رونالدو خلال المؤتمر الصحفي، وقال: "الجهاز الطبي يتابع الإصابة، ليست شيئاً سهلاً، لكن أتمنى أن يستطيع الجهاز الطبي عمل ما يمكن للاستشفاء وعودته للفريق".

يذكر أن النصر يواجه الهلال في الديربي، يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي.

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