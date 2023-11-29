كولر: الأهلي كان سيئًا أمام سموحة واخترت القائمة اضطراريًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:



أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن استيائه لعدم تحقيق نتيجة إيجابية أمام سموحة، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب المقاولون العرب، وانتهت بالتعادل السلبي.

وقال "كولر"، خلال تصريحات في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، اليوم الثلاثاء، إن الفريق لم يكن بالقوة الكافية خلال الشوط الأول، وفي الشوط الثاني المباراة كانت في اتجاه واحد، وعندما تواجه فريقًا يدافع بـ9 لاعبين تكون هناك صعوبة في التسجيل، مؤكدًا أننا حاولنا البحث عن حلول ولكن لم نوفق خلال المباراة وأضعنا الفوز.

وبشأن حصول الأهلي على 15 ركلة ركنية لم يستغل اللاعبين أي فرصة من خلالها للتهديف، أوضح أنه لا يوجد الوقت الكافي للتدريب بسبب ضغط المباريات، للاسف كنا سيئين في استغلال الكرات الثابتة وكان يجب أن نلعبها بشكل أفضل.

وأكد كولر أن الفريق افتقد بعض اللاعبين بسبب الإصابات، وهناك لاعبون عائدون من الإصابة للمشاركة مثل علي معلول، مشيرًا إلى أن القائمة والتشكيل التي تم اختيارها للمباراة اضطرارية.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلى إلى 14 نقطة ويحتل المركز الثاني، خلف بيراميدز المُتصدر بـ16 نقطة، فيما يحتل سموحة المركز العاشر برصيد 9 نقاط.