انتهت عقوبة الإيقاف.. موعد أول ظهور لـ كهربا في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:



انتهت العقوبة الموقعة على محمود عبدالمنعم كهربا مهاجم النادي الأهلي، حيث كانت مباراة سموحة هي المباراة الأخيرة التي شهدت غياب اللاعب عن قائمة المارد الأحمر.

وغاب كهربا عن تشكيلة النادي الأهلي في 6 مباريات منذ انطلاق مسابقة الدوري الممتاز، والتي كانت المصري البورسعيدي والإسماعيلي والمقاولون العرب، وسيراميكا كليوباترا، والجونة، وسموحة.

تأمل جماهير الأهلي في سرعة عودة محمود كهربا لقائمة الفريق والمشاركة أساسيًا في مسابقة الدوري، بعد إصابة الفرنسي أنتوني موديست في العضلة الضامة، وغيابه عن مباراة سموحة، اليوم الثلاثاء.

موعد عودة كهربا لقيادة هجوم الأهلي

ومن المتوقع ظهور كهربا في قائمة فريق الأهلي في المواجهة القادمة أمام نادي زد إف سي، أحد أيام 5 أو 6 ديسمبر المقبل، لكنه يمكنه المشاركة مع فريق الأهلي في مباريات دوري الأبطال الأفريقي، والدوري الأفريقي والسوبر الأفريقي، وكأس العالم للأندية، لأن العقوبة تخص مباريات الدوري فقط.

وأصدرت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة عقوبة الإيقاف ضد محمود عبدالمنعم كهربا الموسم الماضي، لتي خفضت عقوبة اللاعب من 12 مباراة لـ6 مباريات.