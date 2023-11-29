40 هدفا.. هالاند يحقق رقما قياسيا جديدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

وصل إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي للهدف رقم 40 في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

أحرز هالاند الهدف الأول لمانشستر سيتي في شباك لايبزج، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ويعد هالاند هو أسرع وأصغر لاعب يسجل 40 هدفا في تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا.

يتعادل مانشستر سيتي مع لايبزج، في المباراة المقامة الآن ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

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