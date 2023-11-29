بعد فشل سنتين.. برشلونة يتأهل إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تأهل فريق برشلونة إلى دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، عقب الفوز على اليوم بورتو البرتغالي.

حقق برشلونة للفوز على بورتر، بنتيجة 2-1، في مباراة أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وفشلت برشلونة في التأهل إلى دور الـ 16 آخر نسختين من البطولة.

ويحتل برشلونة المركز الأول في المجموعة الثامنة من دوري أبطال أوروبا، برصيد 12 نقطة، فيما يأتي بورتو في المركز الثاني، برصيد 9 نقاط.

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