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بعد فشل سنتين.. برشلونة يتأهل إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تأهل فريق إلى دور الـ 16 من بطولة ، عقب الفوز على اليوم بورتو البرتغالي.

حقق برشلونة للفوز على بورتر، بنتيجة 2-1، في مباراة أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وفشلت برشلونة في التأهل إلى دور الـ 16 آخر نسختين من البطولة.

ويحتل برشلونة المركز الأول في المجموعة الثامنة من دوري أبطال أوروبا، برصيد 12 نقطة، فيما يأتي بورتو في المركز الثاني، برصيد 9 نقاط.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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