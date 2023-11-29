بعد استبعاد الشحات من منتخب مصر.. فيتوريا يراقب نجم الأهلي تمهيدًا لضمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:



كشف الإعلامي سيف زاهر، عن مفاجأة جديدة يجهز لها، البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الفترة القادمة، قبل معسكر الفراعنة في يناير القادم.

وقال "زاهر"، في برنامج "ملاعب أون تايم"، المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، اليوم الثلاثاء، إن فيتوريا يتابع أكثر من لاعب في أندية الدوري، منهم محمود عبدالمنعم كهربا، مهاجم الأهلي، ومحمد بسام حارس مرمى سيراميكا كليوباترا، ولاعب في نادي زد، وآخر في الإسماعيلي، و3 لاعبين من أندية أخرى.

وأضاف أن فيتوريا وضع هؤلاء اللاعبين تحت المنظار ويراقب مستواهم في مباريات الدوري، قبل الإعلان عن أسمائهم وضمهم في قائمة منتخب مصر الأولية.



ويستعد منتخب مصر خلال الفترة القادمة، للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا المقرر لها في شهر يناير من العام المُقبل بكوت ديفوار.



واستطاع منتخب مصر تحقيق فوز مستحق على جيبوتي بسداسية دون رد، كما فاز على سيراليون بهدفين دون رد، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.



واستبعد روي فيتوريا الثلاثي إمام عاشور وحسين الشحات وطارق حامد، من معسكر المنتخب الأخير قبل مواجهة سيراليوين، بسبب عدم الالتزام بالتعليمات الانضباطية.