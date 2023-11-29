سيف زاهر لـ عبدالمنعم: "خلي بالك وحاسب على تصرفاتك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

انتقد الإعلامي سيف زاهر، تصرفات وتصريحات محمد عبد المنعم مدافع الاهلي، ونشره ستوري عبر حسابه على موقع "انستجرام"، ليلة مباراة الأهلي وسموحة.

وانتهت مباراة الأهلي وسموحة بالتعادل السلبي بدون أهداف، في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وعرض "زاهر"، في برنامج "اون تايم سبورتس"، مساء اليوم الثلاثاء، بعض اللقطات والأخطاء التي ارتكبها عبد المنعم في مباراة سموحة، معقبًا: "مش مركز والاستوري خرجته عن تركيزه في مباراة سموحة، وارتكب أخطاء أكثر من مرة في مباراة سموحة وكان خارج نطاق الخدمة".

ووجه سيف زاهر رسالة إلى محمد عبد المنعم، قائلًا: "خلي بالك وحاسب على تصرفاتك".

نشر محمد عبد المنعم،ستوري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، قال فيها: "حلمك امسك فيه وخليك وراه ممكن أه متكنش واخد حقك ومفيش تقدير بس ربنا شايف إنت بتشتغل إزاي وبتتعب إزاي علشان تكمل".

وأضاف: "مفيش اختيار تاني علشان حلمك إللي ضحيت بحاجات كتير أوي علشانه، وعلشان حلم أهلك اللي فخورين بيك وإنت سبب سعادتهم، لازم تكمل علشانك وعلشانهم".