أحمد سامي: "كولر لو درب سموحة هيلعب بنفس طريقتي.. أنا مش بخترع كورة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

قال أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، إن راضٍ عن أدائه أمام الأهلي والحصول على نقطة من مباراة اليوم الثلاثاء، التي جمعته أمام الأهلي على ملعب المقاولون العرب.

وقال "سامي"، في تصريحات تلفزيونية على فضائية "أون تايم سبورتس"، مساء الثلاثاء، إن الفريق قدم أداء متوازن في الشوط الاول، وفي الشوط الثاني لعب شوط دفاعي واستطاع غلق الثغرات أمام لاعبي الأهلي.

وأعرب مدرب سموحة عن سعادته باقتناص نقطة أمام الأهلي، مؤكدًا أن كان هدفه عدم تكرار أخطاء مباراة الزمالك أمام الأهلي، لأن الأخير يلعب دائمًأ على أخطاء الأخرين.

وأضاف أن الأهلي فريق صعب، والتفاصيل الصغيرة تستطيع تحقق الفوز عليه، لافتًا إلى أن الأهلي ينتظر الأخطاء حين يفقد الحلول وهذا ما أبلغت اللاعبين به قبل المباراة، وكنت أحضر سيناريو آخر إذا سجل الأهلي هدفًا في شباك الهاني سليمان.

وعن انتقاد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي الطريقة الدفاعية التي لعب بها سموحة، عقب قائلًا: "من حق كولر أن يغضب من طريقة لعبي، وأنا لم اخترع طريقة اللعب الدفاعي في كرة القدم".

وتابع: "مارسيل كولر لو درب سموحة هيلعب زي ما انا بلعب، أنا مش بخترع كورة، أغلبية الفرق تدافع أمام الأهلي حتى الفرق الأفريقية تفعل ذلك".

وانتهت مباراة الأهلي وسموحة بالتعادل السلبي بدون أهداف، في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.