بعد فوز دورتموند وتعادل سان جيرمان.. نتائج المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

انتهت منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بالمجموعة السادسة، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

واستطاع فريق بوروسيا دورتموند تحقيق الفوز على فريق اي سي ميلان، بنتيجة 3/0، مساء الثلاثاء، وخطف بطاقة التأهل لدور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتعادل باريس سان جيرمان بهدف قاتل بأقدام كيليان مبابي، أمام نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، لتنتهي المباراة بنتيجة 1/1.

ومن المنتظر أن يلعب باريس سان جيرمان أمام بروسيا دورتموند، واي سي ميلان أمام نيوكاسل يونايتد في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لتحديد المتأهل رفقة بروسيا دورتموند.

موعد مباراة باريس وبروسيا دورتموند

تقام مباراة باريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند يوم الأربعاء 13 ديسمبر القادم، على أن يواجه نيوكاسل يونايتد خصمه ميلان اليوم نفسه.

وإليكم ترتيب المجموعة السادسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا



المركز الأول: بوروسيا دورتموند - 10 نقاط.

المركز الثاني: باريس سان جيرمان - 7 نقاط.

المركز الثالث: نيوكاسل يونايتد - 5 نقاط.

المركز الرابع: اي سي ميلان - 5 نقاط.