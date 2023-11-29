شكرا لقرائتكم خبر عن شنايدر: مصر دولة عاشقة لكرة القدم.. وأتابع محمد صلاح باستمرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأسطورة ويسلي شنايدر، نجم الكرة الهولندية، أن محمد صلاح نقل الكرة المصرية نقلة كبيرة، قائلاً: "محمد صلاح نجم كبير ونقل الكرة المصرية، ومصر دولة عاشقة لكرة القدم ودائما موجودة على خريطة الدول الكبرى".

وأضاف شنايدر خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "أتابع صلاح مع منتخب مصر جيدا وبالطبع مبارياته مع ليفربول"، وأكد الأسطورة ويسلي شنايدر أنه يجب دعم محمد صلاح في قراره سواء بالبقاء أو الرحيل عن ليفربول.

وقال: "أدعم قرار صلاح سواء أراد البقاء في ليفربول أو الرحيل للدوري السعودي، فهو قراره الشخصي ومشاعره ويجب تأييد ودعم صلاح، فالدوري السعوي في تصاعد حاليا ولديهم نجوم كبار".

وعن مزاملته لميدو في أياكس، علق: "ميدو صديقي، وكنا نتحدث سويا منذ أشهر وهو نجم وسفير للكرة المصرية"، مؤكدًا: "أقوم حاليا بالعديد من الدراسات وقريبا ستروني كمدير فني".