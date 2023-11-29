شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن: ندافع عن حقوقنا المالية لدى المصرى.. والمدرب الحلقة الأضعف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إبراهيم حسن، مدير الكرة السابق بالنادي المصري البورسعيدي، أنه قام بعمل كل الأمور القانونية اللازمة من أجل الحصول على حقوق الجهاز الفنى بعد الرحيل عن تدريب الفريق.

وقال إبراهيم حسن فى تصريحات تليفزيونية: "لنا مستحقات مالية متأخرة فى النادي المصري، وقمنا بدفع رسوم من أجل الحصول على حقوقنا ولكن منذ أشهر لم نحصل علي أى شىء".

وأضاف: "المدربون هم الحلقة الأضعف فى المنظومة الكروية، ولا بد من عمل رابطة للمدربين من أجل الحصول على حقوقنا".

وتابع: "حتى الآن نبحث عن حقوقنا التي ما زالت لدي النادي المصري وقمنا بطرق جميع الأبواب ولكن ما زال لم يوجد أى حلول حتي الآن وننتظر يوم الثلاثاء المقبل حسبما أكد لنا مسئولو الاتحاد المصري لكرة القدم لحل هذه الأزمة".

وأتم: "لنا شهران متأخرات مرتب وشهرين شرط جزائي و6 مكافأت مباريات كل ذلك من شهر 3 و4 الماضي".