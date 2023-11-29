شكرا لقرائتكم خبر عن حسام غالي: لا أحب الظهور الإعلامي وهذا تاريخ ميلادي الحقيقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث حسام غالي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عن اللغط حول عيد ميلاده قائلا: "تم تقييدي في السجل المدني على 15 ديسمبر، ولكني احتفل بتاريخ ميلادي الحقيقي في 22 أكتوبر".

وأضاف غالي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج الهدف على قناة أون تايم سبورتس: "لا أحب الظهور الإعلامي، وفي حال الظهور أُفضل الحديث عن قضية أو موضوع، وكذلك لمنصبي كعضو مجلس إدارة في النادي الأهلي، على عكس المسئول الإعلامي للنادي".

وواصل عضو مجلس إدارة الأهلي: "أحب الإعلام ولكن ليس كثيرًا، وأتمنى من الجميع الدعاء لـ العامري فاروق بالعافية والشفاء، لأن حالته الصحية ليست أفضل شىء، والوعى من 6 لـ 7، ولكن هذا مؤشر جيد للعودة، وأتمنى له الشفاء العاجل".