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حسام غالي: لا أحب الظهور الإعلامي وهذا تاريخ ميلادي الحقيقي

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القاهرة - سامية سيد - تحدث حسام غالي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عن اللغط حول عيد ميلاده قائلا: "تم تقييدي في السجل المدني على 15 ديسمبر، ولكني احتفل بتاريخ ميلادي الحقيقي في 22 أكتوبر".

 

وأضاف غالي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج الهدف على قناة أون تايم سبورتس: "لا أحب الظهور الإعلامي، وفي حال الظهور أُفضل الحديث عن قضية أو موضوع، وكذلك لمنصبي كعضو مجلس إدارة في النادي الأهلي، على عكس المسئول الإعلامي للنادي".

 

وواصل عضو مجلس إدارة الأهلي: "أحب الإعلام ولكن ليس كثيرًا، وأتمنى من الجميع الدعاء لـ العامري فاروق بالعافية والشفاء، لأن حالته الصحية ليست أفضل شىء، والوعى من 6 لـ 7، ولكن هذا مؤشر جيد للعودة، وأتمنى له الشفاء العاجل".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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