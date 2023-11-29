موعد مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر اليوم الأربعاء 29 / 11 / 2023

القاهرة - سامية سيد - يسعى فريق الزمالك بقيادة معتمد جمال اليوم الأربعاء لاستعادة نغمة الانتصارات المحلية حينما يلاقى نظيره مودرن فيوتشر بالدوري الليلة بعد الخسارة من زد اف سى بالجولة الاخيرة للمسابقة.

الزمالك يفتش عن استعادة التتويج بالدوري المصري

الزمالك بدأ رحلة استعادة التتويج بالدوري المصري من خلال مواجهة بيراميدز بالجولة الأولى للمسابقة والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، ثم تعادل بهدف لكل فريق مع المقاولون العرب بالجولة الثانية ثم فاز على البنك الاهلى بهدفين مقابل هدف ثم فاز على سموحة بخماسية مقابل هدف ثم خسر من زد بهدفين مقابل هدف، حيث تُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم تحت قيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، وذلك بعدما غاب اللقب فى آخر موسمين لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك، وعقب منافسة قوية مع بيراميدز.