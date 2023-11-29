شكرا لقرائتكم خبر عن حسام غالى: حدثت مشادة مع البدرى قبل اعتزالى.. وكوبر ظلمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسام غالي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أنه دخل في مشادة مع حسام البدري قبل اعتزاله، موضحا أن لقاء الأهلي وريال مدريد في بداية الألفية ترك بصمة رائعة مع الجماهير.

وأضاف غالي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج الهدف على قناة أون تايم سبورتس: "فينورد الهولندي تابعني بعد ظهوري مع المنتخب الأولمبي وقرر ضمي، وعلاقتي بجميع اللاعبين جيدة، وكنت أمارس دورى كقائد فقط وبمجرد أن ينتهى الموقف لا يتبقى من خلافاتي مع اللاعبين داخل الملعب أي شىء".

وواصل عضو مجلس إدارة الأهلي: "عدم المشاركة في كأس العالم 2018 شىء محزن، لكني لم أندم على خلافي مع كوبر، هناك مواقف لا بد أن تأخدها وتتحمل مسئولياتها، لم أرتكب ذنب ليتم حرماني مع المشاركة في المونديال، دافعت عن اللاعبين وتعرضت لظلم كبير في هذا الموقف".

وعن حقيقة الصدام مع كوبر وتدخل محمود طاهر للصلح مع كوبر قال غالي: "رئيس الأهلي محمود طاهر طالبني بالاجتماع معه في مكتبه، وذهبت لمكتبه في الأهلي وهو كان في مكان آخر، لذلك اعتذرت عن عدم حضور الاجتماع".