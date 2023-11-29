شكرا لقرائتكم خبر عن حسام غالي: فخور بكل مرحلة فى حياتى.. وهذه نصيحتي للجيل الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى حسام غالي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، رضاه عن مسيرته الكروية، قائلا: "أنا فخور بكل مرحلة في حياتي مررت بها، منذ أن كنت طفلا تركت بلدي وجئت إلى الأهلي في الاختبارات وصعدت للفريق الأول، واحترفت وكل مرحلة تعبت فيها وربنا ساعدني ونجحت".

وأضاف غالي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج الهدف على قناة أون تايم سبورتس: "نجحت في الأهلي وصعدت للفريق الأول واستمريت فيه 4 سنوات وبعد ذلك انتقلت إلى فينورد، الأمر كان صعبًا، 6 أشهر لم ألعب وكنت أعيش بمفردي في ظروف صعبة، حياتي كانت عبارة عن تدريب، وأتدرب بعد الفريق في الجيم، وألعب مع الفريق الثاني لكي أكون جاهزًا وقت استدعائي"

وواصل عضو مجلس إدارة الأهلي: "تعرض أحد اللاعبين للإصابة ولعبت مكانه وتمسكت بالفرصة ولم أخرج من الملعب مرة أخرى، أقول ذلك للجيل الجديد الرحلة كانت صعبة ولم تكن سهلة، تمسكت بالفرصة ثم انتقلت إلى توتنهام، وفخور إن "العيل الصغير ده" بدون أي إمكانيات ولوحده ومن غير داعم ليه وصل لكابتن الأهلي ومنتخب مصر وعضو مجلس الإدارة، فخور إني تعبت واشتغلت على نفسي عشان أوصل للمرحلة دي".

وأردف: "فخور باللعب مع عدد كبير من النجوم مثل بركات وتركية وسيد معوض وعماد متعب، وهناك العديد والعديد من اللاعبين الذين افتخر باللعب معهم".

وأتم تصريحاته: "في الأهلي الموضوع لم يكن سهلا، كنت طفلًا وليس لدي فريق لسني، موّت نفسي وعمري ما اشتكيت، كنت أستمع جدًا وأحاول أن أنفذ التعليمات ولا أستمع للسلبيات، أنا أحب الكرة جدًا وألعب حبًا في الكرة والشهرة بعيدًا عن الأموال".