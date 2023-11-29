شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: أثق فى معتمد جمال.. والزمالك يمر بظروف صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الفارس الأبيض يمر بمرحلة صعبة فى الفترة الحالية، بسبب النقص فى الجوانب الفنية نظرًا لإيقاف القيد، إلا أن روح اللاعبين واسم القلعة البيضاء قادر على تحقيق الانتصارات.

وأشاد حازم خلال تصريحاته لبرنامج "زملكاوى" عبر شاشة الزمالك، بالجمهور الذى يتمسك دائمًا بدعم الفريق فى جميع الحالات، قائلاً: "جمهور الزمالك عظيم ويساند فريقه فى كل مباراة، وتواجدهم فى المدرجات أمر مهم جدًا للاعبين".

وأبدى الثعلب الصغير إعجابه بطريقة إدارة معتمد جمال للمباريات، مؤكدًا إنه يوظف اللاعبين فى مراكزهم، كما أكد ثقته الكاملة فى معتمد، متمنيًا له التوفيق فى المباريات المقبلة.

وتحدث حازم إمام عن ذكرى ميلاد والده الراحل الثعلب الكبير حمادة إمام، قائلاً: "سيرة والدي هى من تبقى.. والبعض يناديني باسمه.. أرى حالة من الحب والتقدير لوالدي في كل مكان أتواجد به".

وتابع الثعلب: "كنت أحضر إلى نادي الزمالك لمتابعة التدريبات ومشاهدة كل نجوم النادي.. متعة حياتي وأنا حاضرًا في نادي الزمالك حينما كنت صغيرًا مع والدي .. والأجواء التي عشناها داخل النادي لا تُنسى.. حمادة إمام كل حياته كانت نادي الزمالك".

وأردف: "حمادة إمام أفضل مني في تسجيل الأهداف.. كنت أفكر في صناعة الأهداف بشكل أكبر .. أشكر قناة الزمالك على حرصها إحياء ذكرى ميلاد حمادة إمام".