فرج عامر: المقابل المادي أوقف صفقة انتقال دوكو دودو إلى ليون

ياسر رشاد - القاهرة - علَقَ محمد فرج عامر رئيس مجلس دارة نادي سموحة على التعادل الذي حققه فريقه أمام النادي الأهلي في بداية منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز للموسم 2023 – 2024 والتي جمعت الفريقين على ستاد المقاولون العرب، وانتهت بالتعادل السلبي.

وقال محمد فرج عامر في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية “TeN":

التعادل أمام النادي الأهلي مكسب كبير بكل تأكيد، والجهاز الفني بقيادة أحمد سامي كان يلعب من أجل تحقيق التعادل ونجح في ذلك، وأعتبر أن التعادل أمام الأحمر بطعم الفوز، كما أن لاعبو سموحة نجحوا في إيقاف مفاتيح لعب الأهلي.

وتطرق فرج عامر للحديث عن العروض المقدمة للاعبي سموحة قائلاً: تلقينا عرضًا في بداية الموسم الجاري من نادي أوليمبيك ليون الفرنسي لضم لاعب الوسط البنيني دوكو دودو، لكن الاختلاف على المقابل الماضي أوقف إتمام الصفقة".