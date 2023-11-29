رد مثير من حسام غالي على اتهامه برحيل عبد الحفيظ وموسيماني

رد حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الاهلي، على الاتهامات التي وجهت له بخصوص تسببه في رحيل الثنائي بيتسو موسيماني وسيد عبد الحفيظ.

وكانت عدة تقارير أشارت إلى أن حسام غالي تسيب في رحيل الثنائي الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الاهلي السابق، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة الاسبق عن الاهلي.

وقال غالي في تصريحات تليفزيونية عبر قناة “اون تايم سبورتس”: “لست من تسببت في رحيل موسيماني وسيد عبد الحفيظ، لأن القرارات في الاهلي يتم اتخاذها بشكل جماعي وليس فردي”.

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وتابع: “موسيماني وسيد عبدالحفيظ، صنعوا تاريخ كبير داخل النادي الاهلي، ولكن هذه هي سنة الحياة، ولا أستطيع أنني مع أو ضد رحيلهما”.

وواصل: “سبق وأن تزاملت مع سيد عبد الحفيظ من قبل في الملاعب وعلاقتي به جيدة ولم يكن هناك أي توتر بيننا”.

واختتم: “لا يصح أن أخرج للرد على الهجوم الذي أتعرض له بصفتي عضو مجلس إدارة، ولا أعلم حتى الآن سبب هجوم جماهير الاهلي على شخصي، ولكنهم يحب أن يعلموا كيف تُدار الأمور في النادي القلعة الحمراء”.