منافسة جنونية.. حظوظ أندية المجموعة السادسة في التأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

تشتعل المنافسة في المجموعة السادسة من بـ دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024، على التأهل إلى دور ثمن النهائي، مع تبقي جولة واحدة من المنافسات.

وتعد المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا، هي أقوى وأصعب مجموعات البطولة خلال الموسم الحالي، والتي تضم كلًا من، نيوكاسل يونايتد، باريس سان جيرمان، ميلان، بوروسيا دورتموند.

وحسم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، أولى بطاقات التأهل من المجموعة السادسة، بعد الفوز الذي حققه على ميلان بثلاثية مقابل هدف، مساء الثلاثاء، في الجولة الخامسة.

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وتتنافس أندية نيوكاسل يونايتد، بوروسيا دورتموند، ميلان، على ثاني بطاقات التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، من المجموعة السادسة.

ويحتاج باريس سان جيرمان، للفوز في مباراته القادمة على حساب نظيره بوروسيا دورتموند، للتأهل إلى ثمن النهائي.

بينما يحتاج نيوكاسل يونايتد، لتحقيق الفوز في الجولة السادسة على ميلان، ولكن مع تعثر باريس سان جيرمان في مباراته.

أما ميلان، يحتاج للفوز على نيوكاسل يونايتد، بالإضافة إلى خسارة باريس سان جيرمان، من أجل التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ترتيب المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا

1- بوروسيا دورتموند – 10 نقاط.

2- باريس سان جيرمان – 7.

3- نيوكاسل يونايتد – 5.

4- ميلان – 5.