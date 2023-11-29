حقيقة خناقة حسام وإبراهيم حسن في اتحاد الكرة.. وأول رد من التوأم

كشف النادي المصري حقيقة المشادة التي نشبت بين التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن مع مسؤولي الفريق البورسعيدي داخل اتحاد الكرة.

وقال أشرف العزبي، المستشار القانوني للنادي المصري في تصريحات صحفية: “لا صحة لما يتردد بخصوص مشادة أو تشابك بالأيدي كما تداول البعض”.

وتابع: “ما حدث هو اعتراضي على أسلوب حديث سعفان الصغير خلال الجلسة، حيث نوهت على الحضور أن بعض الكلمات مرفوضة تماماً”.

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وعلق إبراهيم حسن مدير الكرة السابق بالنادي البورسعيدي على الأمر قائلاً: “لنا مستحقات مالية متأخرة فى النادي المصري، وقمنا بدفع رسوم من أجل الحصول على حقوقنا ولكن منذ أشهر لم نحصل علي أى شيء”.

واوضح: ” لنا مرتب شهرين لم نحصل عليهما حتى الآن وشهرين شرط جزائي و6 مكافآت مباريات كل ذلك من شهر 3 و4 الماضي”.