غالي يحسم الجدل حول خلافه مع الخطيب ويشيد بلقطة جماهير الزمالك

حسم حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الاهلي، الجدل حول خلافه مع محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، مشيدًا بلقطة جماهير الزمالك معه.

وقال غالي في تصريحات تليفزيونية: “محمود الخطيب رئيس الاهلي قيمة كبيرة جداً، ولا يوجد أي أزمة أو خلاف بيني وبينه، على الإطلاق”.

وتابع: “من المواقف الرائعة بيني وبين الخطيب، أنه تحدث معي قبل نهائي إفريقيا وقال لي أنني من سأقوم بتسليم الميداليات للاعبي الاهلي في حالة الفوز، ولكنه رفض تواجدي في حالة الخسارة، لرغبته في عدم تعرضي لذلك الموقف خلال سفري لأول مرة مع البعثة”.

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وواصل: “جمهور الاهلي عظيم للغاية، ويريد تحقيق جميع البطولات، ولكن هذا لا يحدث في العالم، بأن نادٍ يتوج بـ5 ألقاب كل موسم”.

واختتم: “أوجه التحية لجمهور الزمالك لأنني وجدت ترحاب شديد في مباراة القمة الأخيرة لي قبل اعتزالي، وهذا شيء رائع، وكنت خائف أن أذهب لهم عندما قاموا بالهتاف حتى لا أتعرض للسباب، ولكنهم قابلوني بالترحاب وهذه اللقطة لا تُنسى بالطبع”.