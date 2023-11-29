هالاند يكتب التاريخ في دوري أبطال أوروبا أمام لايبزيج

دون النجم النرويجي إيرلينج هالاند لابع مانشستر سيتي تاريخياً جديداً في دوري أبطال أوروبا بعد هدفه اليوم أمام لايبزيج الألماني.

وقاد إيرلينج هالاند مانشستر سيتي لتحقيق ريمونتادا مثيرة أمام لايبزيج والفوز بنتيجة 3-2، في الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وسجل هلاند هدف الأول في الدقيقة 57 من عمر المباراة، قبل أن يضيف فودين وجوليان ألفاريز الهدف الثاني والثالث للسكاي بلو في الدقائق 70 و87 على التوالي.

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وبحسب شبكة “أوبتا” المتخصصة في الإحصائيات أصبح النرويجي إيرلينج هالاند أسرع لاعب يسجل 40 هدفًا في تاريخ دوري أبطال أوروبا عقب مشاركته في 35 مباراة.

كما أصبح النجم الدولي أصغر لاعب يسجل 40 هدفًا في المنافسة الأوروبية وذلك في سن 23 عامًا و130 يومًا.

وبفوز السيتي اليوم يعتلي صدارة ترتيب المجموعة السابعة برصيد 15 نقطة، ويليه لايبزيج في المركز الثاني بـ 9 نقاط.