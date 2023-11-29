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الهلال يحسم مصير نيفيز من الرحيل في يناير

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روبن نيفيز - الهلال السعودي

روبن نيفيز - الهلال السعودي

حسم نادي الهلال السعودي موقفه من رحيل لاعبه البرتغالي روبن نيفيز عن صفوف الفريق في الميركاتو الشتوي المقبل.

واشارت تقارير صحفية سابقة إلى إقتراب روبن نيفيز من الرحيل عن الهلال والإنتقال إلى نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في يناير المقبل.

وأكد الصحفي رودي جالتيه، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين أن ما رتدد بخصوص رحيل نيفيز عن الهلال مجرد شائعات.

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وقال جالتيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “إكس”: “على الرغم من ما يتردد من شائعات، فإنه من غير المرجح خروج روبين نيفيز من الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة”.

وتابع: “الهلال لم يتلقى أي عروض رسمية حتى الآن بخصوص التعاقد مع نيفيز، كما أن اللاعب لا يرغب في الرحيل”.

وتعاقد الهلال مع نيفيز في يوليو الماضي قادمًا من نادي وولفرهامبتون الإنجليزي بعقد لمدة 3 سنوات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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