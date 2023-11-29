اخبار الرياضه

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يستعد فريق الأهلي لكرة اليد لمواجهة الزمالك في السوبر المصري، المقام في دولة الإمارات.

ويقام السوبر المصري لكرة اليد بين الأهلي والزمالك، يوم 9 ديسمبر المقبل على صالة سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بإماراة الفجيرة.

ويشارك الأهلي في السوبر باعتباره بطل الدوري والكأس، فيما يشارك الزمالك باعتباره وصيف الدوري.

يذكر أن الأهلي حقق الفوز على الزمالك، بنتيجة 25-24، في ختام الدور الأول من دوري المحترفين.

اقرأ أيضًا:

فلاش باك.. عندما حرم الأهلي سموحة من تحقيق إنجاز تاريخي بسبب فارق

الزمالك يعلن جاهزية علاء وجمعة لمباراة فيوتشر

"مش أخلاقي".. حازم إمام يكشف موقف عودة ثلاثي المنتخب المعاقب

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا