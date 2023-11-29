موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يستعد فريق الأهلي لكرة اليد لمواجهة الزمالك في السوبر المصري، المقام في دولة الإمارات.

ويقام السوبر المصري لكرة اليد بين الأهلي والزمالك، يوم 9 ديسمبر المقبل على صالة سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بإماراة الفجيرة.

ويشارك الأهلي في السوبر باعتباره بطل الدوري والكأس، فيما يشارك الزمالك باعتباره وصيف الدوري.

يذكر أن الأهلي حقق الفوز على الزمالك، بنتيجة 25-24، في ختام الدور الأول من دوري المحترفين.

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