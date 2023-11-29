شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى راحة اليوم من التدريبات بفرمان كولر قبل السفر لتنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمنح الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر لاعبيه راحة من التدريبات اليوم الأربعاء وذلك عقب مواجهة سموحة بالجولة السابعة للدوري المصري أمس الثلاثاء على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

ويأتي قرار كولر لمنح لاعبى الاهلى فرصة لالتقاط الانفاس قبل السفر لتنزانيا غداً الخميس لمواجهة يانج أفريكانز بدوري الابطال الافريقى.

ومن المقرر أن يستأنف فريق الأهلى تدريباته غدا الخميس بإقامة مران صباحى على ستاد التتش قبل التوجه لتنزانيا عصراً.

وقرر مجلس إدارة النادي الاهلى تكليف محمد الدماطي، عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى تنزانيا غداً الخميس على متن طائرة خاصة؛ لملاقاة يانج أفريكانز ضمن فعاليات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا

وحرص الدماطي على التنسيق الكامل مع خالد بيبو مدير الكرة، وترتيب كافة الأمور الخاصة بالبعثة، وتوفير أحسن الأجواء للجهاز الفني واللاعبين لتحقيق أحسن النتائج.

ويلتقي الأهلي مع يانج أفريكانز 2 ديسمبر المقبل فى تنزانيا، علماً بأن الفريق التنزاني خسر فى الجولة الأولى من شباب بلوزداد الجزائري بملعب الأخير بثلاثية نظيفة.