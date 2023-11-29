شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى الجولة الـ 13 بدورى مرتبط اليد 2004 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الأربعاء مواجهات قوية فى إطار الجولة الـ 13 بدورى المرتبط بالمحترفين لكرة اليد للموسم المحلى 2023 / 2024 على صعيد 8 مواجهات .

تشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من، الأهلى مع طلائع الجيش وهليوبوليس مع الطيران وسبورتنج مع الزمالك والبنك الأهلى مع الزهور والجزيرة مع المعادى والترسانة مع العبور والأوليمبى مع سموحة والشمس مع أصحاب الجياد.

بينما تشهد الجولة المقبلة الأربعاء القادم لقاءات بين كلا من الطيران مع الأهلى، والزمالك مع طلائع الجيش، والزهور مع هليوبوليس، والمعادى مع سبورتنج، والعبور مع البنك الأهلى، وسموحة مع الجزيرة، والشمس مع الترسانة، وأصحاب الجياد مع الأوليمبى.

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.