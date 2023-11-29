شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يختتم تدريباته لمواجهة الجونة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى اليوم الاربعاء استعداداته لمواجهة الجونة المقرر لها السابعة مساء غداً الخميس باستاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدورى المصرى.

ويخوض الطلائع مرانه الاخير على ستاد جهاز الرياضة ثم يعلن عبد الحميد بسيونى قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة الليلة.

يستعيد فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى جهود لاعبيه المصابين فى مباراة الجونة، ومن المقرر أن يعود أحمد الشيخ ومصطفى الخواجة للفريق بداية من مواجهة الجونة المقبلة.

وغاب حميدو ماو ومحمد حمدى زكى عن مباريات الطلائع الأخيرة بعدما أثبتت الأشعة تعرضهما للإصابة بشد فى العضلة الأمامية، فيما عانى أحمد الشيخ من الإصابة بالتهاب في عضلات البطن، بينما أجرى مصطفى الخواجة جراحة فى البطن.

ويحتل الطلائع المركز السابع متساويا مع إنبى فى عدد النقاط فى جدول ترتيب الدورى برصيد 10 نقاط بعدما لعب 6 مباريات حقق الفوز فى 3 لقاءات وتعادل فى مباراة وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 5.

وافتتح الطلائع مشواره بالدوري بالفوز على البنك الأهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأولى للدورى، ثم تعادل سلبياً مع إنبى بالجولة الثانية للمسابقة ثم خسر من مودرن فيوتشر بهدفين دون رد بالجولة الثالثة ثم خسر من المصري البورسعيدى بهدف دون رد ثم حقق الفوز على الإسماعيلي في عقر داره بثلاثية مقابل هدفين بالجولة الأخيرة.

وحقق فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني فوزًا وديًا على نظيره الهلال الليبى بثلاثة أهداف مقابل فى اللقاء الذى جمع الفريقين عصر الاثنين على استاد جهاز الرياضة، وسجل ثلاثية الطلائع كل من محمد هانى وموسى دياورا وكريم طارق بينما سجل معتصم التايب هدف الهلال الوحيد في اللقاء.

وحقق الطلائع فوزاً على الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين ودياً، سجل أهداف طلائع الجيش عن طريق موسى دياوارا وعلى حمدى وكريم حلاوة، فيما سجل أهداف الدراويش كل من باسم مرسى ومروان حمدى.