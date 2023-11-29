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الصيد يواجه الشمس فى مؤجلات دورى سيدات الطائرة

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القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الشمس  نظيره الصيد السادسة مساء اليوم ، ضمن مؤجلات الدورى الممتاز للموسم المحلى 2023 / 2024 ، والتى تم تأجيلها بسبب مشاركة لاعبات الصيد مع منتخب الشاطئية فى كأس العالم بتايلاند.

وشهدت الجولة الماضية فوز كل من، الشمس على وادى دجلة والصيد على دلفى 3/0 والأهلى على الاتحاد السكندرى 3/0 وسموحة على الزهور 3/0 والمقاولون على 6 أكتوبر3/1 والزمالك على سبورتنج 3/1 .

وأقيمت على مدار الاثنين الماضى مواجهات قوية فى إطار الجولة السادسة بدورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023 / 2024 على صعيد المجموعتين الأولى والثانية.

وشهدت الجولة السادسة ، فوز كل من الزمالك على الطيران 3/0 وسموحة على هليوبوليس 3/0 واودى دجلة على دلفى 3/0 والزهور على 6 أكتوبر 3/0 والصيد على الاتحاد السكندرى 3/0 الأهلى على الواى بنتيجة 3/0 وسبورتنج على المقاولون 3/0 والشمس على أصحاب الجياد 3/1.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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