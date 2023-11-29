كم ركلة جزاء أهدرها جيرو في مسيرته قبل مباراة ميلان ودورتموند؟

شهدت مباراة ميلان ضد بوروسيا دورتموند ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، إهدار الفرنسي أوليفيه جيرو، ركلة جزاء لصالح الفريق الإيطالي.

وشارك جيرو في الخسارة الثقيلة التي تلقاها فريق ميلان على يد نظيره بوروسيا دورتموند، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

واستضاف فريق ميلان نظيره بوروسيا دورتموند، مساء الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مجموعات دوري الأبطال.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح ميلان في الدقيقة الخامسة من زمن المباراة، ولكن جيرو سددها بشكل سيء للغاية ليتصدى لها حارس بوروسيا.

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وبحسب “ترانسفير ماركت”، فإن جيرو أهدر ثالث ركلة جزاء خلال مسيرته، حيث كانت الأولى له عندما كان لاعبًا في صفوف آرسنال، حيث أهدرها يوم 26 سبتمبر 2012، ضمن منافسات كأس الرابطة.

أما الركلة الثانية أهدرها مع ميلان أمام نابولي يوم 18 أبريل 2023، وذلك ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.