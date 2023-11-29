5 معلومات عن مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر اليوم الأربعاء 29 / 11 / 2023

4_مواجهات الزمالك وفيوتشر

تعد مباراة الليلة هي الخامسة بين الزمالك وفيوتشر فلقد التقى الفريقين في 4 مباريات قبل لقاء اليوم حقق الفارس الأبيض فيهم حيث فاز في اللقاء الأول بثلاثة أهداف مقابل هدفين فيما فاز في اللقاء الثانى بهدف دون رد وفاز فى اللقاء الثالث بهدفين مقابل هدف ، وفاز الزمالك فى اللقاء الرابع والاخير بثلاثة أهداف مقابل هدفين.