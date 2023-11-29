شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر اليوم الأربعاء 29 / 11 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الاربعاء لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الزمالك مع مودرن فيوتشر باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..
يحتل الزمالك المركز العاشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط بعدما خاض 6 مباريات حقق الفوز فى مباراتين وخسر مثلهم وتعادل فى مثلهم وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 9 أهداف
فيما يحتل مودرن فيوتشر المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة بعدما لعب 6 مباريات حقق الفوز فى 4 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبيه 8 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف.
2_نتيجة آخر ظهور للزمالك ومودرن فيوتشر فى الدوري
خسر الزمالك مباراته الاخيرة فى الدوري أمام منافسه زد اف سى بهدفين مقابل هدف فيما خسر مودرن فيوتشر من انبى بهدف دون رد فى نفس الجولة.
3_الزمالك يتفوق على مودرن فيوتشر في القيمة التسويقية
تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 19.23 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية لمودرن فيوتشر 9.93 مليون يورو.
تعد مباراة الليلة هي الخامسة بين الزمالك وفيوتشر فلقد التقى الفريقين في 4 مباريات قبل لقاء اليوم حقق الفارس الأبيض فيهم حيث فاز في اللقاء الأول بثلاثة أهداف مقابل هدفين فيما فاز في اللقاء الثانى بهدف دون رد وفاز فى اللقاء الثالث بهدفين مقابل هدف ، وفاز الزمالك فى اللقاء الرابع والاخير بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
قاد معتمد جمال فريق الكرة بالزمالك فى مباراتين الاولى كانت أمام بيراميدز وفاز بها بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلى بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق فيما فاز الفارس الابيض فى المباراة الثانية على أبو سليم بهدف دون رد فى إفتتاح دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.
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